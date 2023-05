Mordprozess vor dem Landgericht Eigene Verwandte angeklagt – warum musste Heusweiler Seniorin sterben?

Lieselotte S. verschwand am 19. September 2022 spurlos. Die 74-Jährige aus Heusweiler-Niedersalbach verabschiedete sich noch von einem Nachbarn und sprach von einer Urlaubsreise in den Schwarzwald. Nachbarn hatten die Frau als vermisst gemeldet, als die Seniorin nicht wie angekündigt nach zwei Wochen aus dem Urlaub heimkam. Wochenlang suchte die saarländische Polizei nach der Seniorin und bat auch die Öffentlichkeit bei der Suche um Hilfe. Doch Lieselotte S. sollte nie wieder nach Heusweiler zurückkehren. Am 8. November 2022 fand die französische Gendarmerie sie tot in einem Haus in Hargarten-les-Mines im Departement Moselle, nur 10 Kilometer von Überherrn entfernt.