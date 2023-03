Prozess in Saarbrücken Nach 13 Jahren „harmonischer“ Beziehung: Hat Schmelzer seine Freundin wegen fehlendem Kontoauszug erwürgt?

Der Angeklagte K. soll seine 34-jährige Freundin erwürgt haben. In einem Haus im 250-Seelen-Dorf im Bohnental – ein Ortsteil von Schmelz. Das Motiv des 43-Jährigen? Ein Streit. Offenbar ging es um Geld. Um 113 000 Euro. Am Morgen des 1. Oktober 2022 sei er gemeinsam mit seiner Freundin zur Sparkasse, wollte Kontoauszüge holen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor dem Schwurgericht des Saarbrücker Landgerichtes zum Prozessauftakt. Doch das klappt an diesem Samstag nicht, der Automat spukt keine Auszüge aus – auch bei einer zweiten Bank nicht. Laut Anklageschrift steigert sich der Angeklagte in der Folge in den Gedanken rein, dass das Geld weg sei. Laut Anklage habe er seiner Freundin vorgeworfen, dass sie etwas mit dem vermeintlichen Verschwinden des Geldes zu tun habe.