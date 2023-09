Prozess in Saarbrücken Angeklagter bestreitet Handel mit über 130 Kilo Drogen – „Glauben Sie mir Frau Richterin“

73,8 Gras und 58 Kilo Haschisch soll Beslen in Spanien besorgt haben. Er habe beste Kontakte, sagt die Anklageschrift. Das habe er drei anderen Männern nicht nur erzählt, er habe sie auch motiviert, beim Deal mitzumachen. Daher sitzen sie nun alle mit ihm auf der Anklagebank im Saal 38 des Saarbrücker Landgerichts. „Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“, steht in der Anklageschrift. Seit Freitag läuft der Prozess. Lange Haftstrafen drohen.