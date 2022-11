Prozessauftakt in Koblenz : Yeboah-Prozess: Gibt es weitere Täter? Anwalt kritisiert Anklageschrift massiv

Vor dem Oberlandesgericht Koblenz startete am Mittwochder Mordprozess gegen den 51-jährigen Peter S (Mitte). Links im Bild: Rechtsanwalt Prof. Dr. Guido Britz. Foto: BeckerBredel

Koblenz/Saarbrücken Klärt ein Gespräch auf einer Gartenparty im Jahr 2007 den Brandanschlag auf ein „Asylantenheim“ in Saarlouis 1991 auf? Ist der Mörder von Samuel Yeboah ein Neonazi? Am Mittwoch hat in Koblenz der Prozess begonnen.