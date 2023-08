Cousine und Neffe des Opfers vor Gericht Mordprozess im Fall Lieselotte S. – Landgericht fällt Urteil

Zur Tat selbst: „Die Angeklagten haben den Entschluss gefasst, die Cousine zu töten, um mindestens in den Besitz des Sparbuches mit 62 000 Euro, beziehungsweise in Besitz des Hauses in Heusweiler zu kommen“, sagt Lauer. Dazu planten sie einen Schwarzwald-Urlaub mit der Cousine, von dem sie am 30. September zurückfuhren. In zwei Autos. Gemeinsam mit einer Freundin des Angeklagten, die die zwei aber an der Grenze unter einem Vorwand loswerden, um ihre Tat im französischen Hargarten in Ruhe umzusetzen, wie Richter Lauer feststellt. In Hargarten „wurde Frau Schuster mit 13 Stichen getötet“, führt er aus – vom Angeklagten. Im Erdgeschoss, auf einer Couch sitzend. Beide hätten die Leiche beseitigt. In einer Kiste. Nachbarn der Getöteten aus Heusweiler melden Lieselotte als vermisst.