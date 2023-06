Männer aus Ottweiler und St. Wendel Sie sollen sich bewaffnet haben, um mehrere Kilo Drogen zu verteidigen – mutmaßliche Dealer angeklagt

Am Landgericht Saarbrücken hat am Freitag ein Prozess gegen zwei mutmaßliche Drogendealer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern aus Ottweiler und St. Wendel, 40 beziehungsweise 30 Jahre alt, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mehrere Verstöße gegen das Waffengesetz vor. Konkret sollen die Angeklagten sich mehrere Kilogramm Cannabis zum Weiterverkauf besorgt haben, um sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen, so die Staatsanwaltschaft.