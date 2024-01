Dillinger soll seine Mutter getötet haben Dann sagte er zu seinem Sohn: „Ich habe die Oma erstochen“

Uwe C. hat seine Mutter umgebracht, sagt er selbst am Tattag. Mit einem Stich ins Herz. Vielleicht von hinten, wie ein Rechtsmediziner am Freitag im Saarbrücker Landgericht aufgrund der von ihm begutachteten Stichverletzung erklärt. Vielleicht aber auch von vorne. So klar ist das nicht – wie so vieles in diesem tragischen Fall, der sich am frühen Morgen des 21. Juni 2023 in Dillingen zugetragen hat.