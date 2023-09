Prozess beginnt in Saarbrücken Entführung wie aus einem Krimi: Saarländer sollen Musikmanager erpresst und in Kühlkammer gesperrt haben

Saarbrücken · Er habe seine Schulden von einem Drogendeal nicht gezahlt. Daher hätten vier Saarländer einen Frankfurter Musikmanager entführt, geschlagen – und in eine Kühlkammer gesperrt, sagt die Staatsanwaltschaft. Am Donnerstag startet in Saarbrücken der Prozess.

12.09.2023, 17:14 Uhr

Vor dem Saarbrücker Landgericht startet am Donnerstag ein Prozess gegen vier Entführer. Foto: Robby Lorenz

Entführung und Erpressung eines Musikmanagers, Kokainhandel, Körperverletzung. Die Große Strafkammer des Saarbrücker Landgerichtes beschäftigt sich ab Donnerstag mit einer Entführung wie aus einem Krimi. Wenn sie sich denn so zugetragen hat, wie bisher bekannt.