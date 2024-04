Pflegekinder misshandelt? Verteidiger droht mutmaßlichem Missbrauchsopfer: „Ich werde Anzeige gegen Sie stellen“

Was sagen die 14 Jahre alten WKW-Chats eines Teenagers mit einem Mädchen über dessen heutige Glaubwürdigkeit aus? („Wer-kennt-Wen“, kurz: WKW war ein soziales Netzwerk Ende der 2000er-, Anfang der 2010er-Jahre.) Unter anderem diese Frage stand am Donnerstag im Fokus des Prozesses um schweren Missbrauch von Pflegekindern vor dem Landgericht Saarbrücken. Dort wurde erneut über Stunden der heute 29-jährige Lars (Name geändert) befragt, der zusammen mit bisher drei Pflegegeschwistern seinen ehemaligen Pflegeeltern, Sabine und Patrick D., schwerste Gewalt, sklaverei-ähnliche Lebensumstände und ekelerregende Bestrafungen vorwirft.