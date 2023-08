Brandbrief ans Justizministerium Notruf aus der JVA Saarbrücken: „Wir sehen unsere Kolleginnen und Kollegen akut gefährdet“

Saarbrücken · Im Saarbrücker Hochsicherheitsgefängnis auf der „Lerchesflur“ ist die maximale Belegungskapazität fast erreicht. Die Gewerkschaft „Strafvollzug“ im Saarland hat deshalb einen Brandbrief an Justizministerin Berg geschickt. Was darin gefordert wird – und was die Lage in der JVA zusätzlich zu der hohen Belegung noch brenzliger macht.

26.08.2023, 12:18 Uhr

Die Justizvollzugsanstalt auf der Lerchesflur in Saarbrücken ist fast an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt.. Foto: Ruppenthal

Von Michael Jungmann und MIchael Kipp

Hinter den Gittern der Justizvollzugsanstalt (JVA) auf der Saarbrücker „Lerchesflur“ wird es eng. Nach Angaben des saarländischen Justizministeriums kann das Hochsicherheitsgefängnis maximal mit 685 Häftlingen belegt werden. Nach jüngsten Zahlen (Stand Ende Juli) sind dort 664 Männer inhaftiert. 28 davon sitzen in Doppelzellen. Zum Jahresende 2022 waren es 648 Gefangene, Ende 2021 noch 604. Vollzugsmitarbeiter weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass aus unterschiedlichen Gründen längst nicht immer alle Zellen belegt werden können.