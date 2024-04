Prozess um mutmaßliche Misshandlung von Pflegekindern „Nicht perfekt, aber auch nicht die Hölle“– Zeuge: Schwere Gewalt nur die Ausnahme

Die Aussage des heute 25-Jährigen Jonas (Name geändert) widerspricht in weiten Teilen dem, was seine vier Pflegegeschwister seit Mitte Februar vor dem Landgericht Saarbrücken berichten. Letztere treten im Prozess auch als Nebenkläger auf und werfen ihren ehemaligen Pflegeeltern, Sabine und Patrick D., tägliche Schläge, sklaverei-ähnliche Lebensumstände und ekelerregende Bestrafungen wie Katzenkot in den Mund zu nehmen oder eigenes Erbrochenes zu essen vor.