Menschenwürde in Gefahr? Nationale Stelle deckt Missstände in der Forensik Merzig auf

Die jüngsten Berichte der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter offenbaren Defizite in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken, die in doppelt belegten Hafträumen das Grundrecht auf Menschenwürde in Frage stellen (siehe Seite A1). Die Berichte werfen aber auch ein kritisches Licht auf die Handhabung von Fixierungen in der Forensik in Merzig, „die nicht mit den verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen in Einklang zu bringen“ sind, wie im Abschlussbericht 2023 steht.