Landgericht Saarbrücken fällt Urteil Musikmanager in Kühlhaus gesperrt: Zum Teil lange Haftstrafen für vier Saarländer

Urteil im Prozess gegen vier Saarländer, die einen Frankfurter Musikmanager entführt haben. Richter Ralf Schwinn hat am Mittwoch in Saal 38 des Saarbrücker Landgerichtes keine Zweifel. Ein 46-jähriger Fitnesstrainer aus Saarbrücken sei der Haupttäter gewesen. Am 23. Januar dieses Jahres habe er einen Musikmanager (41) in der Nähe von Frankfurt auf einem Parkplatz niedergeschlagen, in ein Auto verfrachtet, nach Saarbrücken gefahren und ihn dort im Kühlhaus einer Bar auf einen Stuhl gefesselt (wir berichteten). Den Mercedes des Opfers habe er gestohlen, um ihn zu verkaufen. Dafür muss der Fitnesstrainer jetzt lange Jahre ins Gefängnis. Und auch einer seiner drei Freunde, die geholfen haben, muss hinter Gitter.