Mordfall Yeboah in Saarlouis Generalbundesanwalt lässt frühere Neonazi-Größe Peter St. festnehmen

Dort habe er sich mit anderen über damals vor allem in Ostdeutschland stattfindenden rassistisch motivierten Anschlägen auf Unterkünfte für Ausländer ausgetauscht. Peter St. habe zu der Zeit „eine herausgehobene Rolle in der regionalen Skinhead-Szene“ innegehabt, heißt es in einer Mitteilung des Generalbundesanwalts. Peter St. halte solche Anschläge für gut und könnte sich vorstellen, diese in Saarlouis nachzuahmen.