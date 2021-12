Mordprozess ohne Leiche : Angeklagte im Fall Gregorius zu lebenslanger Haft verurteilt

Saarbrücken Im Mordprozess ohne Leiche hat das Saarbrücker Landgericht die beiden Angeklagten zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

Ralf W. und Axel K. waren angeklagt, den am 17. September 1991 verschwundenen Peter Gregorius aus Völklingen in einem Waldstück bei Wadgassen umgebracht zu haben. Seit Februar standen die beiden Männer vor dem Landgericht. Ein dritter Angeklagter hatte sich in der Untersuchungshaft das Leben genommen.