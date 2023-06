Mord aus Habgier in Hargarten? „Die Seele hatte ihren Körper verlassen“ — Vermeintlicher Täter schildert Mord

Daniel D. glaubt fest daran, dass Materialismus eine Falle von Satan ist; dass Geld keinen materiellen Wert hat, dass Banken zu misstrauen ist (außer Schließfächern), dass der Welt eine große Klima-Katastrophe und ein großer Krieg bevorstünden – und das es sinnvoll sei, sich vorzubereiten: Generator kaufen, Essen, Benzin, Gold. Das hat er am Mittwoch vor dem Saarbrücker Landgericht erzählt. Warum er weiß, dass die Welt kurz vorm Untergang steht? Er habe wie einige in seiner Familie die Begabung, in die Zukunft „zu fühlen“.