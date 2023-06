Wo sind die 439 000 Euro hin? Musste Liselotte sterben, weil Daniel D. nicht mit Geld umgehen konnte?

Mord aus Habgier? Zumindest hat der Angeklagte Daniel D. (45) in gut zwei Jahren vor der Tat offenbar 439 000 Euro ausgegeben – und war daher pleite. Zumindest ist das die Vermutung eines Polizeibeamten, der am Montag vor dem Saarbrücker Landgericht in einem Mordprozess ausgesagt hat. Neben Daniel D. steht seine Mutter Sibylle D. (66) in der Anklageschrift. Sie sollen gemeinschaftlich die 74-jährige Lieselotte S., die Cousine der Angeklagten, am 1. Oktober 2022 getötet haben. Sie hätten die Tat gemeinsam geplant, der Sohn soll zugestochen haben. Um an ihr Vermögen, um ans Haus der Getöteten in Heusweiler zu kommen. Ein Mord aus Habgier soll es laut Anklage gewesen sein.