Oberlandesgericht Koblenz Yeboah-Prozess – warum das für Montag erwartete Urteil kein Schlussstrich ist

Angesichts des Prozesses aber habe in Saarlouis ein Umdenken im Umgang mit der Tat eingesetzt, so Demmer, der am 32. Todestag zu einer öffentlichen Gedenkstunde am Tatort einlud, wo er sich in seiner Ansprache für die fehlende Empathie entschuldigte, mit der die Kreisstadt Saarlouis den Opfern in der Vergangenheit begegnet sei.