Frau aus Schmelz in Saarbrücken verurteilt Ein „sehr, sehr schmerzhafter Tod“ – Urteil im Essigsäure-Prozess gefallen

Das Saarbrücker Landgericht ist davon überzeugt: Die 39-jährige Angeklagte hat ihre 52-jährige Mitbewohnerin getötet. Mit Essigsäure vergiftet. „Dieser Tod muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Sehr, sehr schmerzhaft“, erklärte Richter Andreas Lauer in seinem Urteil am Dienstagmittag. Er habe auch keinen Zweifel am Nachweis des Totschlages. Die Angeklagte hat ihre Mitbewohnerin getötet. Dafür muss sie sieben Jahre und sechs Monate hinter Schloss und Riegel. In einer psychiatrischen Klinik. Ihre Schuldfähigkeit sei vermindert.