Missbrauchsskandal an Uniklinik Klinik der Angst – Wie ein Arzt in Homburg jahrelang mutmaßlich Kinder missbrauchen konnte

„Es war ein Gefühl der Ohnmacht, des Schocks und des Entsetzens, dass unsere größte Angst seit der Geburt unserer Kinder wahr geworden ist“: So beschreibt die Mutter eines Betroffenen ihre Gefühle, als sie vom mutmaßlichen Missbrauch ihres Sohnes am Uniklinikum Homburg erfuhr. Sie und zwei weitere Betroffene des UKS-Missbrauchsskandals kamen am Mittwoch bei der Vorstellung des Abschlussberichtes der Unabhängigen Kommission (UAK) zur Aufarbeitung der zahlreichen Missbrauchsverdachtsfälle in den Jahren 2010 bis 2014 zu Wort.