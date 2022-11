Aufsichtsrat entscheidet über Zukunft von GIU-Chef : 69 000 Euro für die Antwort auf einen Brief: Welkers Rechnungen an die Stadt Saarbrücken

Steht OB Uwe Conradt (CDU, l.) weiterhin treu und fest zu GIU-Geschäftsführer Martin Welker, wie hier noch 2021 im Ludwigsparkstadion? Am Dienstagabend entscheidet der Aufsichtsrat der GIU über die Zukunft des eurlaubten Geschäftsführers Welker. Foto: Andreas Schlichter

Exklusiv Saarbrücken Am Dienstag entscheidet der Aufsichtsrat der GIU über die Zukunft des beurlaubten Geschäftsführers Martin Welker. Dem Mann, dem die städtische Gesellschaft erst im August 1,8 Millionen überwiesen hat. Doch weitere Millionen fordert der heutige, unter Korruptionsverdacht stehende GIU-Chef von der Stadt Saarbrücken. Wofür will Anwalt Welker so viel Geld?