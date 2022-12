Prozess gegen GIU-Geschäftsführer findet nicht statt : Illegaler Waffenbesitz: Welker akzeptiert Strafbefehl

Martin Welker hat illegal einen Revolver besessen. Der umstrittene GIU-Geschäftsführer akzeptierte in der Nacht zum Freitag einen Strafbefehl über 6000 Euro. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen Der Prozess wegen illegalem Waffenbesitz gegen GIU-Geschäftsführer Martin Welker fand am Freitag nicht statt. Jetzt sind die Gründe bekannt.

Der freigestellte GIU-Geschäftsführer Martin Welker hat einen Strafbefehl über 6000 Euro wegen illegalen Waffenbesitzes akzeptiert. Der Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Neunkirchen fiel deshalb am Freitagmorgen aus. Wie ein Sprecher des Gerichtes mitteilte, habe ein Anwalt Welkers dessen Einspruch gegen den Strafbefehl in der Nacht zum Freitag zurückgenommen. Der umstrittene GIU-Geschäftsführer muss nun 6000 Euro über 60 Tagessätze zu je 100 Euro zahlen. Welker gilt damit als nicht vorbestraft.

Die besagte Waffe, nach Angaben der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Trommelrevolver des Typs „Llama 38 Special CTG“, wurde im Rahmen einer Hausdurchsuchung 2021 in Tresor in einem Anwesen Welkers gefunden. Gegen Welker wurde darauf ein Strafbefehl über 6000 Euro verhängt. Welker legte Einspruch ein, den er nun kurz vor Prozessbeginn über seinen Anwalt zurückziehen lies.

Nach Informationen unserer Zeitung gab der freigestellte GIU-Geschäftsführer in einem dokumentierten Gespräch mit einem Frankfurter Rechtsgutachter der GIU an, es handele sich nicht um seine Waffe. Die Waffe stamme von einer Mandantin Welkers, die Suizid-Gedanken äußerte.

Welker habe die Waffe an sich genommen, um die Frau zu schützen und seit 2012 oder 2013 in einem Tresor verwahrt. Zwischenzeitlich wollte Welker nach Informationen unserer Zeitung die Waffe und die zugehörige Munition an einen befreundeten Jäger weitergeben. Der Jäger soll das unter Hinweis auf das Waffengesetz abgelehnt haben und nur die Munition entgegengenommen haben.