Beute ist immer noch weg „Abscheuliche Tat“ – lange Haftstrafe für St. Wendler Tresorräuber

Auch das Snapchat-Foto auf dem (beschlagnahmten) Handy des Angeklagten Önder Y. hat nicht geholfen. Es zeigt ihn mit einem kleinen Mädchen, aufgenommen am 22.Dezember, mittags um 14.24 Uhr, in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Önder Y. dachte, das Foto könne beweisen, dass er nicht bei dem brutalen Überfall in St. Wendel dabei gewesen sein könne, daher hat er sogar den Ermittlern das Passwort für seinen Snapchat-Account gegeben; damit sie das prüfen können. Doch „die abscheuliche Tat“, wie sie der Angeklagte selbst in seinem Schlusswort vor dem Saarbrücker Landgericht am Donnerstag nannte – die hätte er dennoch begehen könne. Die Tat fand am Abend des 22. Dezember nur 100 Kilometer weiter gegen 20 Uhr in St. Wendel statt. Das Foto hat ihm nicht geholfen. Dennoch sagt er im Schlusswort: „Ich war es nicht.“