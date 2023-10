Landgericht Saarbrücken Prozess um 130 Kilo Drogen – sitzt ein fünfter Täter im Publikum?

„Der Mann, der in der zweiten Reihe von hinten sitzt, ganz rechts außen. Dessen Auto war am Tatort. Ich beantrage, seine Personalien festzustellen und sein Mobiltelefon sicherzustellen.“ Rechtsanwalt Lars Nozar ist am Freitag vor dem Saarbrücker Landgericht in Aufregung. Am Vormittag arbeitet er sich gemeinsam mit einer Kollegin und drei Kollegen mit Fragen an einem Saarbrücker Kriminaloberkommissar ab. Die Anwälte wollen Ermittlungsfehler nachweisen, Widersprüche aufdecken. Nozars Mandant heißt Beslen B. (alle Namen der Angeklagten geändert). Er ist der Hauptbeschuldigte in einem Prozess, in dem es um rund 130 Kilogramm Drogen geht. Genauer: um 74 Kilogramm Gras und 58 Kilo Haschisch.