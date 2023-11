Urteil vorm Landgericht Saarbrücken Freund mit Schrotflinte erschossen – Schiffweiler (18) muss lange Jahre ins Gefängnis

Unfall oder vorsätzliche Tötung? Eine Frage, die die Jugendkammer des Saarbrücker Landgerichtes am Dienstag beantwortet hat. Für Richter Thomas Emanuel ist klar: Lucas K. hat seinem Freund Yannick M. mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Absichtlich – oder nicht absichtlich? „Mit Vorsatz“, sollte der Richter später in seiner Urteilsbegründung sagen, als er Lucas K. zu acht Jahren Haft verurteilt. 18 Jahre ist der Angeklagte alt, 17 Jahre sein Opfer. Der 16-jährige Taylor E. war mit im Keller – und hatte vor Gericht ausgesagt.