Wollte er sich dem IS anschließen? : Prozess in Saarbrücken: Mutmaßlicher islamistischer Terrorist bestreitet Vorwürfe

Prozess in Saarbrücken: Mutmaßlicher islamistischer Terrorist bestreitet Vorwürfe

Wollte er sich dem IS anschließen?

Saarbrücken In Saarbrücken wurde heute der Prozess um die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat fortgeführt. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, er habe sich der Terrormiliz IS anschließen wollen.

Im Prozess vor dem Landgericht Saarbrücken gegen einen mutmaßlichen islamistischen Terroristen hat der Angeklagte am Dienstag bestritten, dass er sich in Mali dem sogenannten Islamischen Staat anschließen wollte. Das berichtet der SR. Demnach habe der konvertierte Moslem aus dem Saarland gesagt, seine Frau habe ihn aus Angst vor der Impfpflicht überredet, nach Afrika zu ziehen. Von Chatkontakten zum IS, die die Frau unterhalten haben soll, habe er nichts gewusst.