Den Namen des verurteilten Mörders angenommen Céline Vieira-Lacour erklärt, warum sie sich heute sicher ist: Mein Vater ist kein Mörder

Céline Vieira-Lacour zeigt den Mercedes des mutmaßlichen Mordopfers: „Kurz nach dem Verschwinden von Weirich fuhr der stadtbekannte Berufsverbrecher Lacour mit dessen Mercedes durch Saarbrücken“, stand damals in der Zeitung. Heute ist der Mercedes immer noch in Lacourschem Familienbesitz. Der gelbe 300 TD (W123) steht in einer französischen Garage (neben einem anderen 300 TD) kurz hinter der Grenze und gehört noch der Mutter von Céline Vieira-Lacour, was auf dem Nummernschild noch zu sehen ist: ihre Initialen sind dort zu lesen. Den Wagen hat Mercedes 1979 gebaut. Inzwischen ein nicht ganz billiges Sammlerstück. Trotz Problemen mit der Einspritzpumpe.

Foto: Michael Kipp