Versteckte Kamera auf dem Klo Heilpraktiker filmte Patienten heimlich auf Toilette – auch Opfer aus dem Saarland

Drei Jahre lang hat ein Heilpraktiker aus dem Kreis Trier-Saarburg mehrfach seine ehemalige Lebensgefährtin, Patienten und Patientinnen beim Urinieren gefilmt. Das steht nach der Verhandlung am Amtsgericht Saarburg fest. Unter den Opfern waren auch Saarländer. Über sein Tun hat der Mann sie vor den Filmaufnahmen nicht informiert. Seine Ex-Freundin hat der Mann laut der Anklage, die Staatsanwältin Stefanie Charlier bei der Verhandlung vorträgt, mehrfach heimlich mit dem Handy in freier Natur am Strand, im Wald oder im Park aufgenommen. Um die Patientinnen und Patienten zu filmen, hat der Heilpraktiker laut Gericht Handys im Toilettenraum seiner Praxis so versteckt, dass seine Opfer nicht bemerkt haben, wie ihre Intimsphäre verletzt wurde.