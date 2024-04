Prozess um Kindesmisshandlung vor dem Landgericht Gerichtstermin geplatzt, weil Polizisten nicht erschienen

Zwei pensionierte Polizisten sind am Dienstag nicht zu einer Zeugenaussage vor dem Saarbrücker Landgericht erschienen. Aussagen sollen die beiden in einem Prozess um schwere Misshandlung von Pflegekindern in Mettlach-Tünsdorf. In dem Fall hatten die Polizeibeamten 2016 mutmaßliche Opfer vernommen. Mittlerweile sind sie aber seit 8 Jahren in Pension, was dem Gericht nicht bewusst war. Wie der Vorsitzende Richter mitteilte wurden die ehemaligen Beamten zwar über die Anschrift der Polizeiinspektion Merzig als Zeugen vorgeladen, die Polizei Merzig habe die Vorladungen aber nicht an die Ex-Polizisten weitergeleitet. Auch wurde das Gericht laut Richter nicht informiert, dass die Beamten nicht mehr im Dienst seien.