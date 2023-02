Landgericht Saarbrücken : Nach falschen Krebsdiagnosen: Inhaftierter Pathologe aus St. Ingbert steht erneut vor Gericht

Pathologe Dr. H. stand bereits vor Gericht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/St.Ingbert Hat der suchtkranke Mediziner Dr. H., der lange Zeit in St. Ingbert ein pathologisches Institut leitete, zumindest billigend in Kauf genommen, dass Patienten wegen seiner Fehldiagnosen sterben können? Mit dieser Frage muss sich das Schwurgericht ab Montag, 6. Februar, erneut beschäftigen. Die Anklage lautet: Versuchter Totschlag in zwei Fällen. Ein Patient soll wegen einer falschen Diagnose gestorben sein.