Mordfall Samuel Yeboah Früherer Neonazi-Anführer muss vor Gericht

„Peter St., der damals eine führende Rolle in der lokalen Skinhead-Szene innehatte, machte deutlich, dass er die Begehung solcher Anschläge auch in Saarlouis gutheiße und äußerte im Beisein des ihm untergebenen Peter S. insbesondere folgende Worte: „Hier müsste auch mal sowas brennen oder passieren.“ Diese Äußerung soll Peter S. dann, so die Bundesanwaltschaft weiter, wenige Stunden später dazu veranlasst haben, das Asylbewerberheim in Brand zu setzen.