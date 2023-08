Leiche in Gartenkiste in Hargarten-les-Mines Fall Lieselotte S.: Staatsanwältin fordert lebenslang für beide Angeklagte – Verteidigung spricht von „Luftblasen“

War es eine geplante Tat oder geschah sie im Affekt? Handelte der Angeklagte allein? Hat seine ebenfalls angeklagte Mutter auch zugestochen – oder von allem nichts mitbekommen, wie sie behauptet? Am vorletzten Verhandlungstag am Donnerstagmorgen am Landgericht Saarbrücken haben die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger der beiden Angeklagten (45 und 66 Jahre alt) ihre Schlussvorträge gehalten – mit sehr unterschiedlicher Einschätzung der Schuldfrage.