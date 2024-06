„Ich habe einen schweren Fehler gemacht“ Unfall-Drama in Illingen an Rosenmontag – mutmaßlicher Todesfahrer vor Gericht

Ernst B., ein kleiner, älterer Mann, sitzt auf der Anklagebank in Saal 38 des Saarbrücker Landgerichtes. 72 Jahre ist er alt, Rentner, bis zuletzt hat er in seiner Heimatgemeinde Illingen Zeitungen ausgetragen. Mit seinem Kleinwagen ist er jeweils die Straßen angefahren, die er mit Zeitungen beliefert. So auch am Rosenmontag 2023, dem 20. Februar. Die Fahrt soll für einen 40-jährigen Mann tödlich enden.