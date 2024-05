Nach mehr als drei Jahren Ludwigspark-Stadion: Staatsanwalt stellt zwei Verfahren gegen Martin Welker ein

Saarbrücken · Mit Blick auf die Straferwartung in einem laufenden Verfahren hat die Saarbrücker Staatsanwaltschaft in zwei Fällen Ermittlungen gegen den früheren Saarbrücker Stadion-Boss Martin Welker eingestellt. Was er selbst zu den Neuigkeiten sagt.

25.05.2024 , 12:50 Uhr

Zwei Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Untreue und des Betrugs gegen den früheren Chef des Ludwigspark-Stadions, Martin Welker, wurden vorläufig eingestellt. Foto: Andreas Schlichter

Von Michael Jungmann und Michael Kipp