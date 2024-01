„Organisierte Kriminalität in Reinkultur“ Enkeltrickbetrüger vor Gericht – so lockte ihn ein Saarländer (74) in die Falle

Die Stimme? Nein, auf die habe er zunächst gar nicht geachtet, erklärt Claus B. im Zeugenstand des Saarlouiser Amtsgerichtes am Montag. Zumal sich die Stimme seiner vermeintlichen Tochter am Telefon förmlich überschlagen habe. Es sei nur ein „hysterisches Geschrei“ zu verstehen gewesen, erinnert sich der 74-Jährige an das Telefonat am 20. Juli 2023. Als morgens um 9 Uhr das Festnetz-Telefon klingelt, sitzt er mit seiner Frau Anita am Frühstückstisch. Claus B. hebt ab – und das „Bauernspiel“ beginnt, wie seine Frau Anita die folgenden zwei Stunden nennt. Der Grundplot: Ihre Tochter habe eine 28-jährige, schwangere Frau auf einem Zebrastreifen überfahren; Kind und Frau seien tot. Das schreit die vermeintliche „Tochter“ ihrem „Vater“ ins Ohr.