Vorwurf von Generalbundesanwalt Saarbrücker Firma soll Russland Drohnen-Teile geliefert haben – neue Details zum Beschuldigten veröffentlicht

Waldemar W. soll von Januar 2020 bis März 2023 in 26 Fällen Elektro-Bauteile an ein Unternehmen in Russland ausgeführt haben. Dieses wiederum produziert militärisches Material und Zubehör. Der Handel habe damit bis weit nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine stattgefunden. Moskau ließ am 24. Februar 2022 das Nachbarland durch eigene Truppen angreifen.