Bundesverfassungsgericht hat entschieden : Xavier Naidoo darf jetzt als Antisemit bezeichnet werden

Sänger Xavier Naidoo Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Popsänger Xavier Naidoo durfte in einem wissenschaftlichen Vortrag als Antisemit bezeichnet werden. Mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss hob das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Verurteilung auf Unterlassung durch das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das OLG habe die Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit unzureichend berücksichtigt.