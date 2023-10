Revisionsanträge eingegangen Haftstrafe für Angeklagten – Bundesgerichtshof prüft Urteil im Mordfall Yeboah

Das OLG Koblenz hat Peter S. am 9. Oktober zu einer Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Ex-Neonazi habe sich des Mordes an Samuel Yeboahs und wegen zwölffachen versuchten Mordes schuldig gemacht. Guido Britz, der Verteidiger von Peter S., habe wie die Nebenklage laut Pressestelle am Montag Revisionsanträge eingereicht, die Bundesanwaltschaft bereits vergangene Woche. Alle drei haben etwas an der Prozessführung – und am Ergebnis auszusetzen.