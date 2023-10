Brandanschlag in Saarlouis Urteil im Yeboah-Prozess: Mehrjährige Haft wegen Mordes

Im Prozess um den rassistischen Brandanschlag auf eine Aslybewerberunterkunft 1991 in Saarlouis und den Mord an Samuel Yeboah ist der Angeklagte Peter S. am Montag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz zu einer Freiheitsstrafe von von 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Er hat ausserdem die Kosten des Verfahrens zu tragen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er sich des Mordes an Samuel Yeboah, versuchten Mordes in 12 Fällen sowie besonders schwerer Brandstiftung schuldig gemacht hat.