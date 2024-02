Angeklagter (23) gesteht Messerangriff in Wildpark Karlsbrunn „Ich habe das Leben von wildfremden Menschen in einen Albtraum verwandelt“

Bei seiner Aussage gab der 23-Jährige an, sich an die Tat nicht erinnern zu können. In seinem Heimatland sei ihm einige Monate zuvor eine Persönlichkeitsstörung mit depressiven Symptomen bescheinigt worden, zudem habe er mehrere Suizidversuche unternommen. Vor Gericht entschuldigte er sich für das, was er getan habe. „Ich habe das Leben von wildfremden Menschen in einen Albtraum verwandelt, und ich gestehe, was mir vorgeworfen wird“, sagte er.