Amtsgericht Homburg sieht Justizministerium in Verantwortung : Gerichtsverhandlungen mangels Richter abgesagt

Am Amtsgericht Homburg wurden Verhandlungstermine aufgehoben. Die Begründung lässt aufhorchen. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Exklusiv Homburg/Saarbrücken Als „Dienstleister am rechtsuchenden Bürger“ versteht sich das drittgrößte saarländische Amtsgericht in Homburg nach eigenen Angaben. So mancher Kläger oder Beklagte rieb sich aber wohl kürzlich die Augen, als er einen Brief von der Justiz erhielt. Verhandlungstermine wurden storniert.