Landgericht Saarbrücken : Prozess um tödliche Schüsse auf Sohn startet

Saarbrücken/Beckingen Vor dem Landgericht Saarbrücken beginnt am (heutigen) Mittwoch der Totschlagsprozess gegen einen 66-Jährigen, der seinen Sohn (29) erschossen haben soll.

Dem Mann wird vorgeworfen, den 29-Jährigen am 1. Januar 2018 in seinem Wohnhaus in Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) mit drei Schüssen getötet zu haben.