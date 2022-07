Prozess zum Polizistenmord von Kusel : Andreas S. brüstete sich mit Jagd: „Alles Kopfschuss – wie immer“

Andreas S. steht vor Gericht, weil er zwei Polizisten nahe Kusel per Kopfschuss getötet haben soll. Im Prozess wurde nun geschildert, wie der Hauptangeklagte davon schwärmte, als Jäger immer mit Kopfschuss getötet zu haben.

Als Jäger tötete er immer mit Kopfschuss: Damit hat der Hauptangeklagte im Polizistenmord-Prozess nach Angaben von Ermittlern bei seinen Jagdkumpels angegeben. Zu einem Video über von ihm in einer Kammer aufgehängten 15 Wildtieren schrieb Andreas S. demnach unter anderem: „Eine geile Aufbrecherei“, berichtete der Polizeibeamte. Zudem habe der Jäger ein anderes Mal getextet, dass er „aus Langeweile“ sieben Rehe geschossen habe, darunter vier Kitze. „Alles Kopfschuss - wie immer.“

„Das macht deutlich, dass es bei der Geschichte nicht um Jagd geht. Ein Jäger macht so was nicht. Das ist die Anschaffung von Fleisch“, sagte der Polizeioberkommissar. Da der Hauptangeklagte weiter auf Jagd war, obwohl er seit April 2020 keinen Jagdschein mehr hatte, seien inzwischen mehrere Anzeigen erstellt worden, so der Polizist.