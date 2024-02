Prozess wegen Verdachts auf Behandlungsfehler „Mir fehlt die Kraft, weiter vor Gericht zu kämpfen“

Die Familie des Patienten hatte der Klinik für Chirurgie vorgeworfen, am 22. Mai 2014 bei der Operation eines Weichteiltumors am Magen-Darm-Trakt die Milz verletzt zu haben, dies aber nicht bemerkt zu haben. In der Folge musste der Patient notoperiert werden; Ärzte des Uniklinikums entfernten ihm am 2. Juni 2014 die Milz. Es kam jedoch wieder zu Komplikationen, weitere OPs schlossen sich an. Der Patient musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Zwei Monate lang saßen die Angehörigen fast rund um die Uhr am Krankenbett, ohne mit dem Ehemann und Vater noch einmal reden zu können. Am 1. August 2014 ist der Patient verstorben, die Universitätsklinik gab als Ursache unter anderem Multiorganversagen nach traumatischer Milzruptur und schwere Atemstörungen an.