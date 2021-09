Prozess-Beginn : Weil sie ihr Baby in die Mülltonne legte: Diese Strafe droht einer Mutter aus Wadgassen

Update Wadgassen Der Prozess gegen die Mutter eines Babys, das im Januar in einer Mülltonne gefunden wurde, beginnt Ende September. Die Frau soll das Kind alleine zur Welt gebraucht und dann im Müll ausgesetzt haben. Nun muss sie sich wegen versuchten Totschlags verantworten.

Es war ein schrecklicher Vorfall, der gerade noch gut ausging: Im Januar hat eine offenbar psychisch kranke Mutter ihr Baby in eine Mülltonne in Wadgassen abgelegt. Anwohner haben den Vorfall beobachtet und die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, teilte die Polizei mit. Vermutlich habe die Frau das Kind erst kurz davor alleine zur Welt gebracht.

Der Säugling hat überlebt und wurde in stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Sie hatte sich freiwillig in die Klinik begeben. Eine von der Staatsanwaltschaft geforderte zwangsweise Unterbringung lehnte das Amtsgericht damals ab.