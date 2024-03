Aktion von Greenpeace und Fridays For Future in Saarbrücken „Die goldene Kuh Autobahn wird nicht gerne angerührt“

So sieht altersgerechte Brutzelkunst aus: Auf der Zufahrt zur Autobahn steht ein „Grillator“, wie man einem Schild entnehmen kann – ein Rollator mit Grillfläche, auf dem zwei Käsewürstchen langsam vor sich hin knuspern. Dieser rauchende „Grillator“ ist wohl das originellste Artefakt einer originellen Aktion am Sonntagnachmittag in Saarbrücken, an der Stadtautobahn A620. „Wohlfühloase statt Autostraße“ heißt sie, eine Mischung aus Protest-plus-Infoveranstaltung und gemütlichem Nachmittag für die ganze Familie.