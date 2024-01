Feindliche Stimmung am Saarbrücker Schloss Protest-Tag der Landwirte im Saarland: Rehlinger und Luksic bei Kundgebung ausgebuht

Im Klang der Trillerpfeifen, der Buhs und „Pfui“-Rufe droht Peter Hoffmanns Satz unterzugehen: „Ich möchte Euch bitten, dass Ihr der Ministerpräsidentin zuhört, so wie Ihr auch uns zugehört habt“, sagt der Präsident des Bauernverbands Saar. Anke Rehlinger (SPD) kommt auf die kleine Bühne am Saarbrücker Schloss – es ist keiner ihrer leichteren Auftritte. Zumindest aus einem Teil des Publikums auf dem gut gefüllten und eisigen Schlossplatz schlägt ihr eine feindliche Stimmung entgegen. Es ist die Schlusskundgebung des großen Protesttags der Landwirte aus dem Saarland. Aus drei Richtungen waren Traktoren und LKW am Montagmorgen nach Saarbrücken gefahren – die Polizei schätzt 1100 Fahrzeuge.