Prostitution im Saarland Warum ein Sexkaufverbot ein Irrweg wäre

Ein Sexkaufverbot hilft Frauen in der Prostitution nicht. Wenn der Freier bestraft wird und sie nicht, drängt das die Frauen in die Dunkelheit, ins Unkontrollierte, in Umgebungen, in denen der Menschenhandel, der brutale Freier noch unverschämter agieren können. Wie bereits jetzt in den (fast unsichtbaren) illegalen Bordellen. Das kann keine Lösung für die Frauen sein. Erst recht nicht für die, die tatsächlich freiwillig arbeiten wollen.