Auszeichnung bei bundesweitem Wettbewerb Projektgruppe aus Saarlouis siegt in Berlin

Dass die Themen der Projekte ein Spiegelbild dessen sind, was junge Menschen aktuell beschäftigt, zeigte sich im Ausschreibungsjahr 2023 besonders. Das Themenspektrum reichte von der Lage in Israel und Palästina bis zu dem Thema Wahlen in Deutschland. Auch die Auseinandersetzung mit digitalen Phänomenen wie Hass im Netz, Cybermobbing und Fake News sowie die Ablehnung von Rassismus, Queerfeindlichkeit und Sexismus waren zentrale Schwerpunkte der Projekte. Doch nicht nur in der Themenwahl, sondern auch bei den teilnehmenden Gruppen und Institutionen zeigte sich eine große Vielfalt. So nahmen neben allen Schulformen auch zahlreiche freie Initiativen, Vereine, Jugendzentren und Kindertagesstätten teil.