Was macht eine gute PR-Agentur aus? : „Mit mir kommt man nur schwer nicht aus.“

Der Kommunikationsdesign-Professor Ivica Maksimovic verlässt nach 33 Jahren die Hochschule für Bildenden Künste (HBK) Saar. Aus diesem Grund werden in der Galerie der Hochschule Arbeiten von ihm ausgestellt. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken/Lebach HBK-Professor Ivica Maksimovic (69) bildete 33 Jahre PR-Agentur-Leute aus. Mit seinem Namen verbinden sich die originellsten Werbekampagnen, die im Saarland je gefahren wurden. Was hielt den Erfolgreichen im Saarland?

War der Mann im richtigen Fach? Immer, wenn man ein Foto von ihm haben will, liefert Ivica Maksimovic Kunst. Mal fotografiert er sich selbst vor einem zerrsplitterten Spiegel oder er hält sich bei Instagram eine Zeichnung vors Gesicht. Auch in der Ausstellung „Maks33“, mit der die Hochschule der Bildenden Künste Saar ihren vermutlich populärsten Professor und ehemaligen Rektor (2004-2013) zu dessen Ausscheiden ehrt, findet sich ein Konterfei, auf dem man ihn nicht wiedererkennt: Drei Studenten haben es in drei Minuten gemalt. Konventionalität liegt diesem Prof wahrlich nicht, womöglich gilt das Motto: „Wer bin ich und wenn ja wie viele“? Doch dann trifft man just den höflich-zurückhaltenden Mann, den man in Erinnerung hat. Unverändert die Jeans-und-Sakko-Kombi in Blau, die schlanke, jugendliche Silhouette und das Spitzbuben-Lächeln. Unverkennbar „maks“ also, so das Kürzel und Markenzeichen, das sich an eine 33-jährige (!) HBK-Professorentätigkeit heftet, das man vor allem aber mit einer sehr besonderen Werbeagentur verbindet, von „Maksimovic und Partner“, 1989 gegründet. Deren Arbeit bringt man hier zu Lande mit dem CDU-Wahlsieg Peter Müllers (1999) in Verbindung oder mit Plakat-Motiven, die man nie mehr vergisst. Als der Saarbrücker Ausländerbeirat um Toleranz warb, tauchten beispielsweise überall in der Stadt unter dem Label „Einwanderer“ Tierfoto-Plakate auf: Hamster aus Syrien, Kanarienvögel aus Australien, Goldfische aus China. Und wie immer musste man ein Stückchen näher treten, um lesen zu können, worum es eigentlich ging. Eine zarte, grazile Typographie ist seit je ein Erkennungszeichen für Maksimovic-Kampagnen, die aus dem Kontrast zwischen knalligem Bild und subtiler Sprache ihren mitunter extravaganten, elitären Charme gewinnen. Zu abgehoben, zu intellektuell? Diese Kritik hörte man mitunter. Tatsächlich lässt sich in der HBK-Ausstellung mit Vergnügen nachvollziehen, welch beflügelnde Rolle Verrücktheiten und Spleeniges im Maskimovic-Kosmos übernehmen.

„Ich will nun mal, dass die Menschen vor meinen Plakaten stehen bleiben“, sagt er selbst. Seit 2015 hat er keine Agentur mehr, aber immer noch Aufträge. Ob die Insolvenz seiner Firma eines der wenigen Misserfolgs-Erlebnisse seines Lebens war? Einer wie Maksimovic meidet das Thema Scheitern sehr konsequent. Vermutlich, weil es ihm zu viel positive Energie abzieht. Viel lieber und oft erzählt er, wie wichtig gute Laune und ein gutes Team sind, wenn es um Kreativität geht. In seinem Unternehmen lebte er, so hört man, eine „Demokratie der Ideen“ ohne Hierarchie, doch die Mitarbeiter stellten ihm dann doch einen Thronsessel auf: „Dem Schönen, Guten Wahren“ – Maksimovic. Man könnte neidisch werden aufs Arbeitsklima. „Irgendwann fällt einem bei den Meetings mit dem Kunden auf: Wir lachen richtig viel und arbeiten gleichzeitig richtig hart.“ Ironie und Esprit, ein Mix aus Leichtigkeit und Treffsicherheit – das waren wohl die Wasserzeichen der Maksimovicschen Agentur-Währung. Das reine Business hat Maksimovic dem hingegen gemieden. „Man erkennt es daran, dass immerzu Fehler gesucht werden und Schuldige“, sagt er. Stattdessen sorgte er dafür, dass er ein Leben lang nur „Lieblingskunden“ hatte. So nennt er alle Kunden und meint: „Mit mir kommt man nur schwer nicht aus“. Das Feld spannt sich vom Club Méditerranée bis zur Uniklinik Homburg, vom Max-Ophüls-Festival bis zur Unterhaltungselektronik-Firma Braun, deren letzte HiFi-Edition 1991 legendär wurde. Dank einer humorigen Werbekampagne von Maksimovic und Partner gingen die vermeintlichen Ladenhüter weg wie warme Semmel.

Wie lernt man sowas und wie hat‘s begonnen? Auf dem Schoß des Großvaters. Der blätterte gern im „Stern“, und der 12-jährige Maks blieb hauptsächlich an Anzeigen-Seiten hängen. Ins Gedächtnis brannte sich die Werbung für den VW-Käfer, dessen Foto auf ein Hühnerei gedruckt war, unter dem stand: „Es gibt Formen, die man nicht besser machen kann“. Da wusste Maksimovic: „So was will ich auch können. Es hat eine immense Energie frei gesetzt.“ Außerdem offenbart diese Episode mehr: Dass Maksimovic auch das Talent besaß, Werbe-Wirksamkeit und Qualität sofort zu erkennen.

Wie stark der Ruf des Metiers war, zeigte sich 1976/77, als Maksimovic Grundlehre bei Oskar Holweck an der Fachhochschule des Saarlandes studierte und sich in der freien Kunst erprobte. Bei den Studienkollegen war Kommerz verpönt, doch Maksimovic wechselte an die Fachhochschule Darmstadt an den Fachbereich Gestaltung, wurde gleich nach dem Studium Art Director in Düsseldorf, dann in Frankfurt und stieg schließlich als Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Werbeagentur RSCG, Butter, Rang in Düsseldorf ein.

So sah das Rektoren-Büro aus, in dem Professor Ivica Maksimovic zwischen 2004 und 2013 die HBK Saar leitete. Foto: rup/Rolf Ruppenthal

Immer blieb während dieser Zeit Lebach sein Hauptwohnort. Genauer: Niedersaubach. Dort lebte seine Frau mit den zwei Kindern. Als Maksimovic noch studierte, sicherte sie, die Arzthelferin, das Einkommen. Heute noch bewohnen sie dasselbe Haus. Direkt dahinter beginnt Maksimovics Renn- und Trainingsstrecke. Bis er 60 wurde, lief er Marathon-Wettbewerbe, heute, mit fast 70, nimmt er sich jeden zweiten Tag noch zehn bis 12 Kilometer vor. Sonstige Hobbys? Keine außer Filme. Stanley Kubrick ist Maksimovics Held. Dass der aus einer ungarisch-österreichischen Familie stammt, mag Zufall sein; Maksimovic jedenfalls hat dieselben Wurzeln, großmütterlicherseits. Die Familie lebte in Titos Jugoslawien, im heutigen Serbien. Dort waren „Volksdeutsche“ nicht gelitten, die Großeltern verließen das Land, seine Mutter heiratete einen Serben. Anfang der 60er Jahre folgte das Paar den Großeltern nach Deutschland – nach Lebach, und der zehnjährige Maksimovic wurde zum Flüchtling, lebte im Auffanglager. Sein Heimatstadt Zrenjanin hat er nie mehr besucht, die Furcht vor Enttäuschung und vor unberechenbaren Bindekräften sei zu groß gewesen: „Ich wollte ein guter Deutscher sein.“

Schlechte Erinnerungen hat Maksimovic an seine Startzeit in Lebach nicht. Nur kurz sei er in der Grundschule gehänselt worden, aber „dann war das wie immer bei Kindern, der Schalter wurde umgelegt“ – von da an galt er als Lebacher Bub.

Zunächst war nicht klar, ob Ivica Maksimovic nicht doch Künstler werden wollte. Das zeigen frühe Arbeiten in der Galerie der Hochschule der Künste Saar (HBK). Foto: Oliver Dietze